Dopo la reunion di Harry Potter con il cast originale, in arrivo nuove serie spin-off su HBO Max? (Di giovedì 16 dicembre 2021) La reunion di Harry Potter andrà in onda a Capodanno e, indipendentemente dalle reazioni dei fan, potrebbe non essere l’ultima volta che sentiremo parlare di Hogwarts. Con la saga di Animali Fantastici, sempre legata al mondo fantastico creato da JK Rowling, che si prepara a lanciare il suo terzo film al cinema, la Warner Bros. guarda oltre. Ann Sarnoff, CEO della major, ha rivelato dei piani futuri per sviluppare nuovi contenuti su Harry Potter, che includono anche una serie tv, di cui si è parlato a lungo. In una recente conferenza tenuta da Bloomberg, riportata poi dall’Hollywood Reporter, la Sarnoff ha rivelato che le intenzioni della Warner Bros.: Ci piacerebbe sviluppare serie di Harry Potter più originali e parliamo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladiandrà in onda a Capodanno e, indipendentemente dalle reazioni dei fan, potrebbe non essere l’ultima volta che sentiremo parlare di Hogwarts. Con la saga di Animali Fantastici, sempre legata al mondo fantastico creato da JK Rowling, che si prepara a lanciare il suo terzo film al cinema, la Warner Bros. guarda oltre. Ann Sarnoff, CEO della major, ha rivelato dei piani futuri per sviluppare nuovi contenuti su, che includono anche unatv, di cui si è parlato a lungo. In una recente conferenza tenuta da Bloomberg, riportata poi dall’Hollywood Reporter, la Sarnoff ha rivelato che le intenzioni della Warner Bros.: Ci piacerebbe svilupparedipiù originali e parliamo ...

