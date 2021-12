Covid oggi Sicilia, altri cinque comuni in zona arancione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid oggi Sicilia, altri cinque comuni vanno in zona arancione. Si tratta di Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). L’ordinanza, firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, scatterà sabato 18 e sarà valido fino a lunedì 27 dicembre. Il provvedimento è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. Nella regione oggi sono stati registrati 1.346 contagi e 11 morti. Le misure restrittive anti Covid sono attualmente in vigore (fino al 20 dicembre) anche a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)vanno in. Si tratta di Castrofilippo (in provincia di Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant’Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). L’ordinanza, firmata dal presidente della Regionena Nello Musumeci, scatterà sabato 18 e sarà valido fino a lunedì 27 dicembre. Il provvedimento è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati. Nella regionesono stati registrati 1.346 contagi e 11 morti. Le misure restrittive antisono attualmente in vigore (fino al 20 dicembre) anche a San Michele di Ganzaria e Militello in Val di Catania (nella provincia etnea) e Itala, nel ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - EugenioGiani : È una bellissima giornata per la Toscana.?? Più 750 bambini vaccinati oggi, tutti insieme sconfiggiamo il Covid! - repubblica : Emergenza Covid in Gran Bretagna, Omicron svuota Londra. Oggi nuovo record di contagi: oltre 88mila - AndreaMarano11 : RT @Cristin91464609: #scioperogiusto #16dicembre2021 ???????????????????????? IO OGGI COSÌ AL LAVORO NELLA MIA R. S. A. L'EMERGENZA COVID C… - so_matic : RT @Signorasinasce: #Bertolaso : “La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni'. Ma tu ve… -