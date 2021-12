Chelsea-Everton | 3 positivi nei Blues a pochi minuti dal match | si tratta di Lukaku | Werner e Hudson-Odoi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Guai in casa. I, adall’inizio delcontro l’valevole per diciassettesima giornata di Premier League 2021/2022, perdono tre importanti pedine. Romelu, Timoe Callum, infatti, sono risultatial Covid-19 e, pertanto, si vanno ad aggiungere all’infortunato Ben Chilwell nella lista degli indisponibili. SportFace.

... tra ildi Thomas Tuchel , terzo in classifica dopo le sole due vittorie nelle ultime quattro, che vuole riportarsi a - 2 dal City capolista con i tre punti contro l'di Rafa Benitez , ...Commenta per primo A poche ore dalla sfida contro l', il sito ufficiale delriporta le dichiarazioni del tecnico Thomas Tuchel : 'Lukaku? In allenamento proteggeva ancora un po' la caviglia, non avendo piena fiducia. Anche se non l'...Le formazioni ufficiali di Chelsea-Everton, match della diciassettesima giornata di Premier League 2021/2022: le scelte di Tuchel e Benitez ...Ieri. Brentford-Manchester United rinviata. Norwich-Aston Villa 0-2. Manchester City-Leeds 7-0. Oggi. Brighton-Wolverhampton 0-1. Burnley-Watford rinviata. Crystal Palace-Southampton 2-2. Arsenal-West ...