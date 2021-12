Anna Pettinelli furiosa con Albe ad Amici 21 | “Non andrai da nessuna parte”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella scuola dic’è un’insegnante particolarmente arrabbiata:si è sfogata con uno dei suoi allievi,, reo di averla delusa e di non essersi fidato di lei. Così la speaker ha provato a scuoterlo, non andandoci leggera con le critiche al 19enne nato nella provincia di Brescia. Mai deludere. Ne

Advertising

AndreeTrama : RT @vivonelkaos: Adoro Anna Pettinelli che la domenica si mangia il fegato contro Rudy Zerbi e mercoledì fa vaccinare il 100% della popolaz… - vivonelkaos : Adoro Anna Pettinelli che la domenica si mangia il fegato contro Rudy Zerbi e mercoledì fa vaccinare il 100% della… - davided81 : SE LO DICE ANNA PETTINELLI CHE VI DOVETE VACCINARE ALLORA LO DOVETE FARE. PUNTO. #SanremoGiovani - Frances68309503 : @Turchese4 Il padre di Lda che fa gli auguri al figlio di Anna Pettinelli. È uno spin off pazzesco. - pietrodimatteo_ : Perfetta così dedicata ad Anna Pettinelli #SanremoGiovani -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Pettinelli

Nella squadra die Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli - strumentista. All'interno della scuola ...Programmi TVfuriosa con Albe ad Amici 21: "Non andrai da nessuna p[...] Duro sfogo dicontro Albe, allievo di Amici 21. La coach lo rimprovera per [...] A quel punto ...Durante la puntata di Amici 21, di domenica 12 dicembre, Maria De Filippi ha svelato un 'retroscena' che riguarda Marco Mengoni e Rudy Zerbi.Amici- Anna Pettinelli va giù pesante con un allievo: “Tu non andrai da nessuna parte”. La giornalista insegnante di canto è molto dura nella sua reprimenda La ventunesima edizione di Amici prosegue t ...