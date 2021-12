Aggretsuko 4 | la recensione | meno metal e tanti problemi all’ufficio contabile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ladi4, la nuova stagione che ci riporta tra le avventure lavorative e sentimentali della pandina minore piùche ci sia, raccontando allo stesso tempo anche una generazione. Aspettavamo con ansia di scrivere questadi4. La storia di Retsuko, il carinissimo personaggio creato da Yeti per la Sanrio, ci ha appassionato fin dalle prime battute: una narrazione giocosa e piacevole per raccontare molti deiche coinvolgono quella generazione che si è affacciata da poco al mondo lavorativo, le sue insicurezze, il difficile equilibrio con la vita privata e le passioni, gli amori e la voglia di emergere che la contraddistinguono e che qui vengono portati su schermo in modo efficace, leggero ma incisivo. Disponibile dal 16 dicembre 2021 ...