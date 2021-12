Ue: Draghi, 'apprendere lezione pandemia per crisi future' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Al Consiglio Affari Generali dei Ministri degli Affari europei del 23 novembre sono state adottate le Conclusioni per 'mettere a sistema' le lezioni apprese durante la pandemia. Il Consiglio europeo di dicembre inviterà il Consiglio Affari Generali a proseguire con questo lavoro. Per essere più preparati a eventuali crisi future, vogliamo migliorare le nostre capacità di risposta e tutelare al meglio il funzionamento del mercato unico". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "Nella prima fase dell'emergenza - ha ricordato il presidente del Consiglio - molti Stati Membri hanno cercato soluzioni individuali a un problema comune. Penso, per esempio, alla corsa all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Al Consiglio Affari Generali dei Ministri degli Affari europei del 23 novembre sono state adottate le Conclusioni per 'mettere a sistema' le lezioni apprese durante la. Il Consiglio europeo di dicembre inviterà il Consiglio Affari Generali a proseguire con questo lavoro. Per essere più preparati a eventuali, vogliamo migliorare le nostre capacità di risposta e tutelare al meglio il funzionamento del mercato unico". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "Nella prima fase dell'emergenza - ha ricordato il presidente del Consiglio - molti Stati Membri hanno cercato soluzioni individuali a un problema comune. Penso, per esempio, alla corsa all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, agli ...

Draghi proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo, arriva il decreto Roma - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga al 31 marzo dello stato d'emergenza per il Covid. Il decreto legge si compone di 11 articoli e proroga tutte le misure ...

