Timmermans in italiano chiarisce direttiva Ue: "Bruxelles non vi sequestrerà la casa" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Bruxelles, 15 dicembre 2021 "Nessuno vieterà di vendere o affittare le proprie case. La proposta lascia agli stati membri la libertà di decidere come far rispettare lo standard minimo. Ciò già accade ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dicembre 2021 "Nessuno vieterà di vendere o affittare le proprie case. La proposta lascia agli stati membri la libertà di decidere come far rispettare lo standard minimo. Ciò già accade ...

Dietrofront Ue sulla casa, no al divieto di vendita Nessun "burocrate di Bruxelles confischerà la vostra casa se non è ristrutturata". Con queste parole pronunciate in italiano il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha voluto sgombrare il campo da possibili equivoci sul secondo pacchetto clima dell'anno che completa le iniziative per tagliare ...

