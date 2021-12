Sushi all you can eat, voi lo mangiate o avete timore? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lo mangio","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Evito","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Lo mangio","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Evito","index":1}

Advertising

borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - Avvocatocapita1 : Buono il sushi, mangiatelo voi all you can eat.. Io vado fi pasta! Napoli, muore a 15 anni dopo il pranzo di sushi… - fiddlerxx : Nei ristoranti giapponesi di sushi in Germania lavorano ragazzi italiani che sono emigrati perché i ristoranti giap… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi maga… - RosaniFlavia : RT @borghi_claudio: Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi maga… -