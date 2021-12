Saman Abbas: Il Triste Aggiornamento Sul Caso! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emergono aggiornamenti sul caso di Saman Abbas. Le novità riguardano il corpo della giovane scomparsa e cercata a a lungo. Ecco le ultime drammatiche dichiarazioni del PM! Saman Abbas è ormai scomparsa da diversi mesi. Infatti la giovane ragazza pakistana sparì nel nulla nel mese di aprile e, dopo mesi di indagini, sebbene si sia arrivati a qualche risultato come l’arresto dello zio, il corpo non è mai stato ritrovato. La PM Lucia Musti, però, ora ha fatto una dichiarazione tragica che ha a che fare proprio con il ritrovamento dei resti. Saman Abbas: secondo la PM il corpo non sarà mai ritrovato! Il caso di Saman Abbas ha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani. Almeno nei primi giorni dopo la scomparsa, si sperava che la ragazza potesse essere ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emergono aggiornamenti sul caso di. Le novità riguardano il corpo della giovane scomparsa e cercata a a lungo. Ecco le ultime drammatiche dichiarazioni del PM!è ormai scomparsa da diversi mesi. Infatti la giovane ragazza pakistana sparì nel nulla nel mese di aprile e, dopo mesi di indagini, sebbene si sia arrivati a qualche risultato come l’arresto dello zio, il corpo non è mai stato ritrovato. La PM Lucia Musti, però, ora ha fatto una dichiarazione tragica che ha a che fare proprio con il ritrovamento dei resti.: secondo la PM il corpo non sarà mai ritrovato! Il caso diha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani. Almeno nei primi giorni dopo la scomparsa, si sperava che la ragazza potesse essere ...

GesuinaPili : @T_h_e__J_ok_e_r @catlatorre Lei invece mi può spiegare la relazione che passa tra background di Saman Abbas e back… - NonunadimenoF : RT @eccapecca: Saman Abbas, il dolore della pm: 'Il corpo forse non lo troveremo mai' #nonunadimeno - Nutizieri : Saman Abbas, la pm Musti: 'Forse non troveremo mai il suo corpo' - TSankara8 : RT @eccapecca: Saman Abbas, il dolore della pm: 'Il corpo forse non lo troveremo mai' #nonunadimeno - eccapecca : Saman Abbas, il dolore della pm: 'Il corpo forse non lo troveremo mai' #nonunadimeno -