Pagelle Fiorentina-Benevento 2-1 | voti e tabellino Coppa Italia 2021 2022

Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Benevento, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Franchi di Firenze partono forte i ragazzi di Vincenzo Italiano che sbloccano il match grazie a Milenkovic, poi raddoppiano ad inizio ripresa con Sottil al 47?. Ma gli ospiti trovano al 52? la rete del 2-1 con Moncini che riapre la partita e la tiene in bilico sino al triplice fischio dell'arbitro Zufferli. I viola vanno agli ottavi. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI NAPOLI-Fiorentina AGLI OTTAVI Fiorentina (4-3-3): Rosati 7; Venuti 6, Milenkovic 6, Igor 5.5, Terzic 5.5; Benassi 5.5 (22? st Duncan 6), Amrabat 6 (30? st ...

