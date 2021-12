Olimpiadi: Malagò, 'tifo affinché la Rai acquisisca diritti per Giochi di Pechino e Parigi' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venezia, 15 dic. - (Adnkronos) - “Facciamo il tifo affinché la Rai acquisisca i diritti delle Olimpiadi estive del 2022 e invernali del 2024. Sarebbe bello, visto che poi ci passeranno la bandiera dopo Parigi, che la trattativa vada a buon fine". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa, a Venezia, organizzata dalla Fondazione Milano-Cortina e dalla Regione Veneto per presentare i progetti culturali legati a Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Venezia, 15 dic. - (Adnkronos) - “Facciamo illa Raidelleestive del 2022 e invernali del 2024. Sarebbe bello, visto che poi ci passeranno la bandiera dopo, che la trattativa vada a buon fine". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, durante la conferenza stampa, a Venezia, organizzata dalla Fondazione Milano-Cortina e dalla Regione Veneto per presentare i progetti culturali legati ae Paralimpiadi del 2026.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Malagò La Regione vuole investire mezzo miliardo di euro per le Olimpiadi Milano - Cortina ... Giovanni Malagò, in merito al ricorso pendente per la realizzazione dell'Arena nel quartiere Santa Giulia, dove per le Olimpiadi saranno ospitate le gare di hockey. Parlando dei ricorsi, Malagò ha ...

Olimpiadi, il Coni in pressing. "Su San Siro ora decidetevi" Malagò: "Siamo al limite, servono efficacia e rapidità". Il viceministro Morelli: "Arrivano opere per 7 miliardi"

... Giovanni, in merito al ricorso pendente per la realizzazione dell'Arena nel quartiere Santa Giulia, dove per lesaranno ospitate le gare di hockey. Parlando dei ricorsi,ha ...: "Siamo al limite, servono efficacia e rapidità". Il viceministro Morelli: "Arrivano opere per 7 miliardi"