Nuovi concorrenti GF Vip: ex corteggiatore di Uomini e Donne nella Casa? L'indiscrezione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nuovi concorrenti – Da alcune ore gira sul web una notizia: Alessandro Basciano verso il Grande Fratello Vip? La presunta anteprima viene lanciata da una pagina Instagram ma, attualmente, non vi è alcun riscontro ufficiale. Nuovi concorrenti: Alessandro Basciano verso il Grande Fratello Vip? Dopo il suo ruolo da corteggiatore di Giulia Quattrociocche e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

