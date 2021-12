Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri trascina la staffetta mixed alla vittoria nelle World Series ad Abu Dhabi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un lungo percorso. Ha preso il via quest’oggi ad Abuil cosiddetto festival acquatico. Una manifestazione che ingloberà la tappa conclusiva delledeldi(15-16 dicembre), i Mondiali diin piscina in vasca corta (16-21 dicembre), i tuffi dalle grandi altezze (19-20 dicembre) e un’esibizione di tuffi misti (19-20 dicembre). Quest’oggi di scena la4×1.5 kmin acque libere. Per l’Italia, ai nastri di partenza c’erano Martina De Memme, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e, con quest’ultimo che ha dato il via così al suo tour de force negli Emirati Arabi. Una compagine che, a eccezione di De Memme (out Rachele Bruni), è la stessa compagine che ha ...