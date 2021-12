Milan, Kalulu: «Mi sento forte, ma posso dare di più. Napoli? Faremo il massimo» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pierre Kalulu ha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni di Milan TV. Le parole del difensore del club rossonero Pierre Kalulu ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Milan. Ecco le dichiarazioni del difensore francese. CRESCITA – «Mi sento più forte quest’anno, perché ho fatto più minuti e ho più esperienza; è più facile giocare così. posso fare di più, ma sono sulla buona strada. Sono giovane e posso crescere sia sotto l’aspetto difensivo che offensivo. Lavoro, dunque, tanto in allenamento per essere il più forte possibile.» KJAER – «Vogliamo sempre fare bene anche per lui, perché merita il nostro sostegno. Vogliamo fare il massimo in tutte le partite.» CHAMPIONS LEAGUE – «In tutte ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Pierreha rilasciato alcune dichiarazione ai microfoni diTV. Le parole del difensore del club rossonero Pierreha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del. Ecco le dichiarazioni del difensore francese. CRESCITA – «Mipiùquest’anno, perché ho fatto più minuti e ho più esperienza; è più facile giocare così.fare di più, ma sono sulla buona strada. Sono giovane ecrescere sia sotto l’aspetto difensivo che offensivo. Lavoro, dunque, tanto in allenamento per essere il piùpossibile.» KJAER – «Vogliamo sempre fare bene anche per lui, perché merita il nostro sostegno. Vogliamo fare ilin tutte le partite.» CHAMPIONS LEAGUE – «In tutte ...

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, Kalulu si racconta ai canali ufficiali rossoneri ??? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Kalulu: 'Abbiamo una settimana per preparare la sfida contro il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Kalulu: 'Abbiamo una settimana per preparare la sfida contro il Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Kalulu: 'Abbiamo una settimana per preparare la sfida contro il Napoli' - napolimagazine : MILAN - Kalulu: 'Abbiamo una settimana per preparare la sfida contro il Napoli' -