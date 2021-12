Migranti: Draghi, 'non basta solo Italia serve chiaro impegno Ue, sono risorsa non minaccia' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nel Consiglio europeo di domani si parlerà anche di migrazioni. L'Italia pone di nuovo questo tema con assoluta determinazione, anche a seguito del numero elevato di arrivi che ci sono stati in questi mesi. Da luglio gli sbarchi mensili non sono mai scesi sotto la quota di 6.900, e hanno raggiunto un picco di oltre 10 mila ad agosto. Al 14 dicembre, le persone sbarcate in Italia quest'anno erano 63.062. Nel 2019 sono state 11.097, e nel 2020 sono state 32.919. Al tempo stesso, con l'introduzione delle restrizioni pandemiche, le già sporadiche re-distribuzioni tra Paesi europei dei Migranti sbarcati in Italia si sono interrotte. L'Italia continuerà a chiedere una gestione condivisa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nel Consiglio europeo di domani si parlerà anche di migrazioni. L'pone di nuovo questo tema con assoluta determinazione, anche a seguito del numero elevato di arrivi che cistati in questi mesi. Da luglio gli sbarchi mensili nonmai scesi sotto la quota di 6.900, e hanno raggiunto un picco di oltre 10 mila ad agosto. Al 14 dicembre, le persone sbarcate inquest'anno erano 63.062. Nel 2019state 11.097, e nel 2020state 32.919. Al tempo stesso, con l'introduzione delle restrizioni pandemiche, le già sporadiche re-distribuzioni tra Paesi europei deisbarcati insiinterrotte. L'continuerà a chiedere una gestione condivisa, ...

