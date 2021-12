La moda ritrova slancio e cresce: fatturato a 90 mld, Pnrr sarà ‘booster’ 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dodici mesi di crescita ininterrotta, con il Pnrr pronto a fare da ‘booster’ per il 2022. Il settore della moda ritrova slancio dopo un 2020 da incubo e si prepara ad archiviare l’anno in corso con un fatturato complessivo attorno ai 90 miliardi di euro. Numeri vicini a quelli del 2019, quando si erano raggiunti i 100 miliardi e in rialzo rispetto all’anno scorso con il 2020 che aveva chiuso l’esercizio a 75 miliardi. “Nel suo complesso il settore è cresciuto parecchio, soprattutto negli ultimi 6 mesi, ma non in misura tale da raggiungere i livelli del 2019 – spiega all’Adnkronos Armando Branchini, strategic advisor di EY Fashion, Luxury and Retail Practice -. Se invece ci riferiamo al settore della moda di alta gamma, troviamo un’indicazione molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dodici mesi di crescita ininterrotta, con ilpronto a fare daper il. Il settore delladopo un 2020 da incubo e si prepara ad archiviare l’anno in corso con uncomplessivo attorno ai 90 miliardi di euro. Numeri vicini a quelli del 2019, quando si erano raggiunti i 100 miliardi e in rialzo rispetto all’anno scorso con il 2020 che aveva chiuso l’esercizio a 75 miliardi. “Nel suo complesso il settore è cresciuto parecchio, soprattutto negli ultimi 6 mesi, ma non in misura tale da raggiungere i livelli del 2019 – spiega all’Adnkronos Armando Branchini, strategic advisor di EY Fashion, Luxury and Retail Practice -. Se invece ci riferiamo al settore delladi alta gamma, troviamo un’indicazione molto ...

