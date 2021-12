Iscrizioni studenti 2022/23 Trento: dal 4 al 28 gennaio. Certificati disabilità entro 26 febbraio. Circolare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico di Trento pubblica la Circolare con le indicazioni per le Iscrizioni degli studenti nell'anno scolastico 2022/23. In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale, le domande di iscrizione online dovranno essere presentate ad una sola scuola a partire dalle ore 08.00 di martedì 4 gennaio 2022 e fino alle ore 20.00 di venerdì 28 gennaio 2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Ufficio scolastico dipubblica lacon le indicazioni per ledeglinell'anno scolastico/23. In raccordo con la tempistica assunta a livello nazionale, le domande di iscrizione online dovranno essere presentate ad una sola scuola a partire dalle ore 08.00 di martedì 4e fino alle ore 20.00 di venerdì 28L'articolo .

