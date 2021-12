Isabella Ricci fa la sua scelta | addio a Uomini e Donne | le reazioni

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha lasciato. Fra lo stupore generale, nella puntata del 14 dicembre 2021 di, in onda su Canale 5,e Fabio Mantovani hanno lasciato insieme lo studio: è nata una nuova coppia, è ufficiale., sin dal suo arrivo, si è subito fatta notare nel parterre femminile del Trono Over del programma della De Filippi. Un po’ Crudelia Demon e un po’ Helen Mirren, a un certo punto suscitò anche le critiche della Cipollari, che la accusò di protagonismo. Di certo, fra i molti individui starnazzanti e un po’ grotteschi del date-show, lasi è sempre distinta come donna elegante, dalla buona dialettica ma sempre pacata. Ed è stata elegante ...

In passato ha avuto chiacchierate frequentazioni cone Sara Zilli, ma il cavaliere ha ammesso di essersi sentito quasi usato dalle dame con cui è uscito. Parole che hanno scatenato un ...La dama ha lasciato il programma di Canale 5, con un'uscita romantica insieme a Fabio e tra l'indifferenza di alcuni presenti L'articolo UeD,va via: l'ultima stoccata, le reazioni di Gemma e Gianni proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...
Ultima puntata per Isabella Ricci a Uomini e donne? La tronista senior ha scelto il suo compagno e ha deciso di lasciare lo show.