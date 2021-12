Dallo smart working al green pass, gli effetti della proroga dello stato di emergenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lo stato di emergenza, prorogato di nuovo dal Cdm fino al 31 marzo 2022, è il regime speciale creato per affrontare la pandemia da Covid, introdotto nel gennaio del 2020 dal governo di Giuseppe Conte per la prima volta Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lodito di nuovo dal Cdm fino al 31 marzo 2022, è il regime speciale creato per affrontare la pandemia da Covid, introdotto nel gennaio del 2020 dal governo di Giuseppe Conte per la prima volta

Advertising

fisco24_info : Dallo smart working al green pass, gli effetti della proroga dello stato di emergenza: Lo stato di emergenza, proro… - GaetanoBellino : RT @sarabanda_: Tre proposte per far diminuire i contagi. 1 Ripristinare lo smart working 2 Anticipare e prolungare le vacanze scolastiche… - ERivetta : RT @sarabanda_: Tre proposte per far diminuire i contagi. 1 Ripristinare lo smart working 2 Anticipare e prolungare le vacanze scolastiche… - RamellaUgo : RT @sarabanda_: Tre proposte per far diminuire i contagi. 1 Ripristinare lo smart working 2 Anticipare e prolungare le vacanze scolastiche… - isamiccoli52 : RT @sarabanda_: Tre proposte per far diminuire i contagi. 1 Ripristinare lo smart working 2 Anticipare e prolungare le vacanze scolastiche… -