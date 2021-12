Covid | contagi ancora in aumento a Fiumicino Montino | “Non esitate a vaccinarvi”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– “Sono 6 in più rispetto alla comunicazione data ieri i positivi nel nostro Comune, che raggiungono così quota 428. In base ai dati della Asl Roma 3, le donneate sono 227, gli uomini 201, con un’età media di 39 anni e il rapporto tra popolazione e positivi è di 0.52”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di, Esterino. “La distribuzione dei– aggiunge – vede Isola Sacra eal primo posto con il 67% dei casi, seguite da Fregene (8%), Parco Leonardo e Focene (5%), Maccarese, Passoscuro e Aranova (4%). Oggi nel Lazio iniziano le vaccinazioni per i bambini nella fascia di età 5-11 anni, che da domani si estenderanno al resto del Paese. Vaccinare se stessi e i propri figli è importante: contribuirà non solo a proteggere la vita delle ...