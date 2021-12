Cinecittà Game Hub: 10 startup di videogiochi per un acceleratore d'impresa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un importante investimento per il futuro, perché audiovisivo e videogioco creeranno mondi digitali che sono l’avvenire anche per il cinema Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un importante investimento per il futuro, perché audiovisivo e videogioco creeranno mondi digitali che sono l’avvenire anche per il cinema

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà Game Cinecittà Game Hub: 10 startup di videogiochi per un acceleratore d'impresa ... l'iniziativa si è poi concretizzata con l'apertura del bando pubblico a inizio 2021": così ci ha raccontato Mauro Fanelli, coordinatore di tutte le attività di Cinecittà Game Hub e Ceo e direttore ...

Imprese, al via un nuovo progetto per supportare i migliori talenti dell'Emilia - Romagna sul mercato dei videogiochi Si tratta di 'Bologna Game Farm', secondo acceleratore di videogames in Italia dopo quello appena lanciato a Roma di Cinecittà Game Hub, che nasce con l'obiettivo sia di favorire il rafforzamento ...

