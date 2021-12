Calciomercato Juve, esodo a gennaio: in tre a rischio cessione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Juve: tre giocatori a rischio cessione a gennaio. I bianconeri preparano il mercato in uscita per il prossimo mese Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tema Calciomercato è già in auge in casa Juve in questi giorni di metà dicembre. Sulla lista dei partenti ci sono tre giocatori, per i quali il club è in atesa di eventuali offerte. Il primo è Aaron Ramsey, ancora ai box causa infortunio: il suo agente è stato alla Continassa nei giorni scorsi, e la Juventus attende offerte dalla Premier per lui. Poi Arthur e Kulusevski: per il brasiliano il suo agente ha aperto le porte ad un possibile addio a gennaio, mentre per lo svedese si valutano eventuali opportunità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): tre giocatori a. I bianconeri preparano il mercato in uscita per il prossimo mese Secondo quanto riferito da Sky Sport, il temaè già in auge in casain questi giorni di metà dicembre. Sulla lista dei partenti ci sono tre giocatori, per i quali il club è in atesa di eventuali offerte. Il primo è Aaron Ramsey, ancora ai box causa infortunio: il suo agente è stato alla Continassa nei giorni scorsi, e lantus attende offerte dalla Premier per lui. Poi Arthur e Kulusevski: per il brasiliano il suo agente ha aperto le porte ad un possibile addio a, mentre per lo svedese si valutano eventuali opportunità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

