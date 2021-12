Borsellino: Il j'accuse di Ingroia, 'Paolo prima di strage non si fidava di molti pm'/Adnkronos (4) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ingroia ha parlato poi di Vincenzo Scarantino, l'ex falso pentito, che accusò anche l'ex premier Silvio Berlusconi.”Interrogai Vincenzo Scarantino in veste di sostituto. Ci venne segnalato che aveva presunte rivelazioni da rendere a carico di Bruno Contrada, relativamente a presunte soffiate di quest'ultimo che avrebbero fatto sfumare operazioni di polizia, e rivelazioni sul coinvolgimento di Silvio Berlusconi su traffico di droga", dice.. Quelle su Berlusconi a naso mi parvero subito inattendibili e infatti non c'erano riscontri. In riferimento a quelle su Contrada c'erano dei riscontri generici ma non c'era nessun elemento sul fatto che Contrada pote”. Sempre oggi è stato sentito l'ex difensore del falso pentito Vincenzo Scarantino. Santino Foresta. Ricorda, in particolare, di quando il 2 settembre del 1998, mentre era in corso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) () -ha parlato poi di Vincenzo Scarantino, l'ex falso pentito, che accusò anche l'ex premier Silvio Berlusconi.”Interrogai Vincenzo Scarantino in veste di sostituto. Ci venne segnalato che aveva presunte rivelazioni da rendere a carico di Bruno Contrada, relativamente a presunte soffiate di quest'ultimo che avrebbero fatto sfumare operazioni di polizia, e rivelazioni sul coinvolgimento di Silvio Berlusconi su traffico di droga", dice.. Quelle su Berlusconi a naso mi parvero subito inattendibili e infatti non c'erano riscontri. In riferimento a quelle su Contrada c'erano dei riscontri generici ma non c'era nessun elemento sul fatto che Contrada pote”. Sempre oggi è stato sentito l'ex difensore del falso pentito Vincenzo Scarantino. Santino Foresta. Ricorda, in particolare, di quando il 2 settembre del 1998, mentre era in corso ...

