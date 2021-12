Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 15 dicembre: 23.195 casi e 129 morti. E' il dato più alto della quarta ondata - CorriereCitta : Bollettino covid oggi: scendono i positivi, salgono decessi e terapie intensive - aboccadaverita : RT @ilmessaggeroit: Bollettino Covid Lazio oggi 15 dicembre, a Roma 1.002 casi. Nella regione 1.887 nuovi positivi (-34) e 11 morti (+1) ht… - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 1.887 contagi e 11 morti. A Roma 1.002 casi: I bollettino con i dati della Regione del 15 dicembr… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #PANDEMIA il #BollettinoAsrem registra un aumento degli attualmente positivi che salgono in #Molise a 202 #IoSeguoTgr h… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

... su un totale di 1.502 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per- 19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti ...Omicron però, e la nuova ondata di positività (ieri più di 20mila secondo ilgiornaliero)...a compilare il Passenger locator form ed esibire il Green pass è necessario sottoporsi ad un...Sono 3.677 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione.Il bollettino sul Covid-19 di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021: 23.195 nuovi casi, 129 i decessi. Sale il tasso di positività ...