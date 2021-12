Bollettino covid oggi | scendono i positivi | salgono decessi e terapie intensive

Advertising

repubblica : Covid Italia, il bollettino del 15 dicembre: 23.195 casi e 129 morti. E' il dato più alto della quarta ondata - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: #PANDEMIA il #BollettinoAsrem registra un aumento degli attualmente positivi che salgono in #Molise a 202 #IoSeguoTgr h… - italiaserait : Covid oggi Lombardia, 4.765 contagi e 29 morti: bollettino 15 dicembre - direpuntoit : I numeri del bollettino #COVID19 del #15dicembre. - infoitinterno : Covid oggi Veneto, 3.677 contagi e 19 morti: bollettino 15 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino covid

Processati 634.638 tamponi. In aumento i ricoveri ordinari (+146) e le terapie intensive (+7). Il coordinatore del Cts Locatelli: 'Vaccinare i bambini, ogni 10mila casi sintomatici ci sono 65 ...... su un totale di 1.502 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per- 19. Sono i dati delregionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono risultate positive ... l’altroieri 2,7%). Qui il bollettino nazionale. Questa è la mappa del contagio in Italia, qui il grafico ...Sono 1.887 i nuovi contagi da coronavirus registrati nel Lazio oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nello specifico "su 24.194 tamponi molecolari e 31.718 tamponi ...