'Uà': come un Sanremo di Baglioni ma senza le inutili canzoni in gara... (Di martedì 14 dicembre 2021) Uà, che novità! Claudio Baglioni canta! Cioè canta, presenta, balla, fa le gag, fa il comico (ma questa, proprio, è una sua presunzione), il tutto il sabato sera su Canale 5 per tre serate (ne resta ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 14 dicembre 2021) Uà, che novità! Claudiocanta! Cioè canta, presenta, balla, fa le gag, fa il comico (ma questa, proprio, è una sua presunzione), il tutto il sabato sera su Canale 5 per tre serate (ne resta ...

Advertising

SanremoRai : Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come ?? #MartinaBeltrami? Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te”… - DimitriSerena : @cazznesoio Prendiamolo come allenamento per la settimana di Sanremo ?? - modiamo : Sanremo: Massimo Ranieri, torno a 70 anni con una canzone bella come 'Perdere l'amore' - ESCLUSIVA - Musica - ANSA - paolodriussi : Sanremo: Massimo Ranieri, torno a 70 anni con una canzone bella come 'Perdere l'amore' - ESCLUSIVA - Musica - ANSA - Art3misi4 : @arzigogolato_ same here come si permettono le accademie a mettere la sessione nel periodo di sanremo -