Serie A VPG su PS4 | Empire Tigers e Advance Hawks danno spettacolo | MZR Puma e Cskalc vanno ko

Leggi su esports247

(Di martedì 14 dicembre 2021)spazza via anche MZR, conquista il suo 28esimo successo in 32 gare disputate, vola a quota 86 ed è sempre più leader del campionato diA della Virtual Pro League su PS4. Nessuno riesce a fermare la capolista, che pure aveva di fronte una delle migliori compagini del torneo. Tre a zero secco per la prima della classe, che tiene così a cinque punti di distanza la diretta inseguitrice.non è stata da meno: la seconda del torneo ha rifilato un netto 4-0 a, che lotta per il terzo posto proprio con MZR. Entrambi questi risultati dimostrano una volta di più la forza dei due team che corrono per il primato. Basta uno scialbo 0-0 a Myprohammers (contro Revolution Catedral) per guadagnare un punto sulla Reggina ...