Pfizer: "Con pillola anti-Covid -90% ricoveri e morti, efficace su Omicron" (Di martedì 14 dicembre 2021) Pfizer ha reso noto che gli studi clinici hanno confermato l’efficacia della sua pillola antivirale contro il Covid-19. Paxlovid, questo il nome scelto per il farmaco, sarebbe efficace nell’evitare i ricoveri e i decessi tra le persone a rischio di quasi il 90% quando è stata assunta nei primi giorni dopo la comparsa dei sintomi. L’azienda ha anche affermato che il trattamento sembra essere efficace contro la variante Omicron. I risultati si basano su test condotti su oltre 2.200 persone e confermano i risultati annunciati il mese scorso dagli studi preliminari. Recent laboratory data also suggests that the oral antiviral candidate will be effective against current variants of concern, including #Omicron.— ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021)ha reso noto che gli studi clinici hanno confermato l’efficacia della suavirale contro il-19. Paxlovid, questo il nome scelto per il farmaco, sarebbenell’evitare ie i decessi tra le persone a rischio di quasi il 90% quando è stata assunta nei primi giorni dopo la comparsa dei sintomi. L’azienda ha anche affermato che il trattamento sembra esserecontro la variante. I risultati si basano su test condotti su oltre 2.200 persone e confermano i risultati annunciati il mese scorso dagli studi preliminari. Recent laboratory data also suggests that the oralviral candidate will be effective against current variants of concern, including #.— ...

