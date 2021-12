Patrick Zaki sarebbe in una “lista nera” che gli impedisce di lasciare l’Egitto (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo fonti anonime egiziane, lo studente Patrick Zaki non può tornare in Italia per via di una “Black List” Secondo l’Ansa e fonti egiziane anonime, è stato riferito che Patrick Zaki è su una black-list che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di un’assoluzione. “Sì, è nella lista nera”, hanno detto le fonti all’Ansa.“Non potrà andarsene fino a dopo la fine del processo”, hanno aggiunto le fonti, ammettendo di non sapere se il ricercatore abbia il passaporto o meno. “Ma non importa, perché gli è vietato viaggiare”.Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica sera, Patrick sembrava sicuro di non avere per il momento nessun divieto di viaggiare, ciò è in netto contrasto con quanto detto dalle fonti. “Credo di poter venire in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo fonti anonime egiziane, lo studentenon può tornare in Italia per via di una “Black List” Secondo l’Ansa e fonti egiziane anonime, è stato riferito cheè su una black-list che gli impedirà di andare in Italia prima della fine del processo e di un’assoluzione. “Sì, è nella”, hanno detto le fonti all’Ansa.“Non potrà andarsene fino a dopo la fine del processo”, hanno aggiunto le fonti, ammettendo di non sapere se il ricercatore abbia il passaporto o meno. “Ma non importa, perché gli è vietato viaggiare”.Intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica sera,sembrava sicuro di non avere per il momento nessun divieto di viaggiare, ciò è in netto contrasto con quanto detto dalle fonti. “Credo di poter venire in ...

