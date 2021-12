Nuovo Stadio, Antonello: “Unità d’intenti col Milan, vogliamo gestirlo insieme” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del progetto per il Nuovo Stadio. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alessandro, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del progetto per il. Queste le dichiarazioni

Advertising

Tractor220510 : @marifcinter '...far smettere Antonio Conte di vantarsi del progetto del nuovo stadio' - marifcinter : Inter, Antonello: “Nuovo stadio può rilanciarci in Europa. Ecco il prossimo step” - RobertoBramato : RT @PianetaMilan: #NuovoStadio, #Antonello: “Unità d’intenti col #Milan, vogliamo gestirlo insieme” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #NuovoStadio, #Antonello: “Unità d’intenti col #Milan, vogliamo gestirlo insieme” #ACMilan #SempreMilan - Antofer94_ : RT @fcin1908it: Inter, Antonello: “Nuovo stadio può rilanciarci in Europa. Ecco il prossimo step” -