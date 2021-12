Multe e commercianti: Pos e cosa cambia dal primo gennaio (Di martedì 14 dicembre 2021) Multe per i commercianti che negano il pagamento con il Pos: a quanto ammonteranno e cosa cambia dal primo gennaio 2022? I dettagli Pagamento elettronico e POS: cosa rischia chi non si adegua?Arrivano novità per quel che concerne i pagamenti elettronici, con le sanzioni che arriverebbero per quei commercianti e negozianti che, dal primo gennaio 2022, dovessero negare ai clienti il pagamento con il Pos, mediante bancomat o carte di credito: di cosa si tratta e a quanto ammontano. Come riporta Today.it, la commissione Bilancio della Camera ha avuto modo di approvare due emendamenti, con una stretta sui pagamenti elettronici. Per coloro infatti che non dovessero accettare tale forma di ... Leggi su chenews (Di martedì 14 dicembre 2021)per iche negano il pagamento con il Pos: a quanto ammonteranno edal2022? I dettagli Pagamento elettronico e POS:rischia chi non si adegua?Arrivano novità per quel che concerne i pagamenti elettronici, con le sanzioni che arriverebbero per queie negozianti che, dal2022, dovessero negare ai clienti il pagamento con il Pos, mediante bancomat o carte di credito: disi tratta e a quanto ammontano. Come riporta Today.it, la commissione Bilancio della Camera ha avuto modo di approvare due emendamenti, con una stretta sui pagamenti elettronici. Per coloro infatti che non dovessero accettare tale forma di ...

