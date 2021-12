L'Ue sui migranti come vuole Macron: respingere i movimenti secondari (Di martedì 14 dicembre 2021) Sì ai respingimenti dei migranti che riescono a superare il confine tra uno Stato di primo approdo in Europa, tipo l’Italia, allo Stato dove vorrebbero stabilirsi, tipo la Francia, per esempio. Parigi chiede, Bruxelles esegue. La proposta di riforma dello spazio Schengen, presentata oggi dai commissari europei Margaritis Schinas e Ylva Johansson, va proprio nella direzione auspicata da Emmanuel Macron, che si prepara a gestire il semestre di presidenza europea a partire da gennaio, nonché la parte finale della campagna elettorale per le presidenziali di primavera. La proposta della Commissione dovrà passare al vaglio del Consiglio europeo e dell’Europarlamento, ma intanto è un’ottimo cavallo di battaglia elettorale per Macron. Vista in questa cornice, la proposta non dà nemmeno troppo fastidio al governo di Roma, che - fatta eccezione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Sì ai respingimenti deiche riescono a superare il confine tra uno Stato di primo approdo in Europa, tipo l’Italia, allo Stato dove vorrebbero stabilirsi, tipo la Francia, per esempio. Parigi chiede, Bruxelles esegue. La proposta di riforma dello spazio Schengen, presentata oggi dai commissari europei Margaritis Schinas e Ylva Johansson, va proprio nella direzione auspicata da Emmanuel, che si prepara a gestire il semestre di presidenza europea a partire da gennaio, nonché la parte finale della campagna elettorale per le presidenziali di primavera. La proposta della Commissione dovrà passare al vaglio del Consiglio europeo e dell’Europarlamento, ma intanto è un’ottimo cavallo di battaglia elettorale per. Vista in questa cornice, la proposta non dà nemmeno troppo fastidio al governo di Roma, che - fatta eccezione ...

