Luca Guadagnino ha diretto John C. Reilly e Alex Wolff in un corto natalizio per Zara

Luca Guadagnino ha diretto un nuovo corto natalizio realizzato per Zara e i protagonisti sono gli attori John C. Reilly e Alex Wolff. Luca Guadagnino è stato scelto dall'azienda di abbigliamento Zara per realizzare un corto natalizio e i protagonisti del progetto sono gli attori John C. Reilly e Alex Wolff. Il progetto è intitolato O Night Divine e ha la durata di oltre 40 minuti, oltre a poter contare sulle musiche originali composte da Alberto Iglesias. Al centro della trama ci sono alcuni personaggi che lavorano in un hotel o si ritrovano a frequentare gli spazi della struttura.

