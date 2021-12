“James Bond non binario? È possibile”, parola della produttrice Barbara Broccoli (Di martedì 14 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata per il podcast Girls On Film, la producer ha dichiarato che potrebbe esserci una svolta rivoluzionaria nei film sull'iconico agente segreto. "Basta trovare l'attore giusto", ha aggiunto. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) In un’intervista rilasciata per il podcast Girls On Film, la producer ha dichiarato che potrebbe esserci una svolta rivoluzionaria nei film sull'iconico agente segreto. "Basta trovare l'attore giusto", ha aggiunto. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

OrazioFTW : @GiulioMarini2 @barbarab1974 Il tutto nasce dal fatto che qui in Italia i giornalisti del mainstream sono come Jame… - marisabaretti : @RobertoRedSox cosa ridi? ?? guarda che il torace di James Bond è un argomento serissimo, invece. Oltre allo smokin… - RobertoRedSox : RT @marisabaretti: @RobertoRedSox 1. Jackson Maine 2. Don Draper 3. James Bond (con la faccia e il torace di Daniel Craig) 4. Reichsmarscha… - marisabaretti : @RobertoRedSox 1. Jackson Maine 2. Don Draper 3. James Bond (con la faccia e il torace di Daniel Craig) 4. Reichsma… - poperinotv : @VAncilotti @albydea @mvetto Lo so, però mi è venuto così... Anche perché l'immagine che ho postato l'ho presa da q… -