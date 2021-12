David Rossi, la "scena del crimine" prima e dopo: il video choc (Di martedì 14 dicembre 2021) Il video realizzato dal sovrintendente Livio Marini prima dell'arrivo dei pm nell'ufficio di David Rossi Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilrealizzato dal sovrintendente Livio Marinidell'arrivo dei pm nell'ufficio di

Advertising

AlbertoBagnai : Il confronto all’americana funziona anche in Italia, come si è visto qui: - ilriformista : I pm toccarono il pc, rovesciarono il cestino e chiusero la finestra - borghi_claudio : la mia intervista per il @CorrierediSiena Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: 'Indagini, superficial… - farci_diego : RT @borghi_claudio: la mia intervista per il @CorrierediSiena Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: 'Indagini, superficialità… - Andrea__Rossi : RT @borghi_claudio: la mia intervista per il @CorrierediSiena Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: 'Indagini, superficialità… -