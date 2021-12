Coronavirus, salgono i casi nel Lazio (1921 in 24 ore), 10 i morti. D’Amato: ‘Deve essere alta l’attenzione’ (Di martedì 14 dicembre 2021) Su un totale di 55.396 tamponi, nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.921 nuovi casi positivi (+451 rispetto alla giornata di ieri). “Sono 10 i pazienti deceduti (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%, mentre i casi a Roma città sono a quota 879” – ha dichiarato l’assessore D’Amato. V-DAY Pediatrico nel Lazio: ecco quando si parte Domani nel Lazio si partirà con le prime vaccinazioni per la fascia d’età 5-11 anni. Le stime del valore RT, ha spiegato D’Amato, elaborate dal Seresmi sono stabili attorno al valore 1: ‘Questo è un dato importante che va consolidato, non è emerso dai sequenziamenti alcun altro caso relativo alla variante Omicron. Bisogna mantenere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Su un totale di 55.396 tamponi, nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.921 nuovipositivi (+451 rispetto alla giornata di ieri). “Sono 10 i pazienti deceduti (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%, mentre ia Roma città sono a quota 879” – ha dichiarato l’assessore. V-DAY Pediatrico nel: ecco quando si parte Domani nelsi partirà con le prime vaccinazioni per la fascia d’età 5-11 anni. Le stime del valore RT, ha spiegato, elaborate dal Seresmi sono stabili attorno al valore 1: ‘Questo è un dato importante che va consolidato, non è emerso dai sequenziamenti alcun altro caso relativo alla variante Omicron. Bisogna mantenere ...

