Coppa Italia: 4 - 0 al Crotone, Udinese agli ottavi (Di martedì 14 dicembre 2021) Udinese batte Crotone 4 - 0 (3 - 0) e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà, in trasferta e gara unica, la Lazio nel turno in programma tra il 12 e il 19 di gennaio. Le reti sono ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021)batte4 - 0 (3 - 0) e si qualificadidove affronterà, in trasferta e gara unica, la Lazio nel turno in programma tra il 12 e il 19 di gennaio. Le reti sono ...

Advertising

VeneziaFC_EN : Coppa Italia • #VeneziaTernana #ArancioNeroVerde ?????? - Atalanta_BC : ?????? Affronteremo in casa il @VeneziaFC_IT negli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa! ?? We'll be facing V… - QuiMediaset_it : #CoppaItalia: #Mediaset trasmette in esclusiva assoluta i sedicesimi di finale. Il calendario di oggi, in diretta s… - SSLazioOrg : RT @OfficialSSLazio: ?? Agli ottavi di finale di Coppa Italia affronteremo l'Udinese! #CMonEagles ?? - mocciosvs : guardo la coppa italia solo perché c’è sheva -