Ben Affleck su Robin Williams | Ho provato a vivere la mia vita seguendo il suo esempio

'Ha creduto in noi facendo quel film' ha detto Ben Affleck a proposito di Robin Williams, 'E dopo averlo conosciuto ho deciso di vivere seguendo il suo esempio'. Ben Affleck è recentemente tornato a parlare di ciò che ha imparato da Robin Williams: i due hanno lavorato assieme sul set di Will Hunting - Genio Ribelle nel 1997, pellicola che fece vincere l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale ad Affleck e all'amico Matt Damon e quello come miglior attore non protagonista a Williams. Nel suo nuovo film ,The Tender Bar, Affleck interpreta lo zio Charlie, una figura paterna che offre guida e saggezza al protagonista; in un'intervista con Jake's Takes, gli è stato chiesto se ...

