Back To School in onda su Italia 1 da martedì 4 gennaio 2022 – Video

Flavia Vento - Back To School 25 personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport sono pronti a mettersi in gioco per ripetere l'esame di quinta elementare. E' sempre più vicino, su Italia1, il debutto di Back To School, il nuovo docu-reality condotto da Nicola Savino. Dopo uno slittamento, il programma approderà in Video a partire da martedì 4 gennaio 2022 in prima serata (per poi cedere lo slot alla nuova Pupa e il Secchione di Barbara D'Urso?). Oggi la piattaforma Mediaset Infinity ha iniziato a postare diverse clip della trasmissione per accendere la curiosità dei telespettatori mostrando i primi giorni di scuola per la preparazione alla licenza elementare dei "nuovi" studenti, che ritorneranno dietro ai ...

