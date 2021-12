Udinese | Marino | ' Andiamo avanti con Cioffi'

Advertising

Luxgraph : Marino: 'L'Udinese va avanti con Cioffi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Proseguiremo con Cioffi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Proseguiremo con Cioffi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Marino: 'Proseguiremo con Cioffi' - napolimagazine : UDINESE - Marino: 'Proseguiremo con Cioffi' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Marino

Lo ha dichiarato il direttore dell'Area tecnica, Pierpaolo, aTv. "Proseguiamo nel segno della continuità e con un allenatore che abbiamo già avuto modo di apprezzare in un anno e ...Lo ha dichiarato il direttore dell'Area tecnica, Pierpaolo, aTv. "Proseguiamo nel segno della continuità e con un allenatore che abbiamo già avuto modo di apprezzare in un anno e ..."Noi dirigenti, assieme alla proprieta', non abbiamo mai pensato a contattare altri allenatori, sappiamo che con Gabriele Cioffi possiamo andare ..."Noi dirigenti, assieme alla proprietà, non abbiamo mai pensato a contattare altri allenatori, sappiamo che con Gabriele Cioffi possiamo andare nel segno della continuità, perché quando arrivano nuovi ...