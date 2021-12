Sospensione idrica programmata | martedì lavori in via Premuda

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Gruppo Sistemi Salerno. “Si comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Viaaltezza civico n° 8, si rende necessario sospendere l’erogazione14 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 15.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: ViaVia Delle Tofane Civici n° 1 – 3 – 5 Via Asiago Civici n° 2 – 4 Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

