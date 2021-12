Sembra Bergamo ma è Città del Capo. Putin studia Omicron

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021) From Russia with love. La Russia si mette sulle tracce della variante. Un’operazione sul filo tra ricerca e intelligence è in corso in questi giorni a Cape Town, Sud-Africa, l’epicentro della nuova variante di Covid-19 che tiene il mondo col fiato sospeso. Tutto è partito da una telefonata giovedì 9 dicembre tra il presidente russo Vladimire il suo omologo sudafricano, Cyril Ramaphosa., si legge in una nota del Cremlino, ha promesso di inviare “il più presto possibile” un gruppo di “virologi, ricercatori e medici russi”, insieme a “un laboratorio sanitario ed epidemiologico e altre attrezzature mediche”. È stato di parola: nella notte di venerdì 10 un Ilyushin IL-76 del Ministero per le emergenze russo è decollato da Volgograd alla volta della capitale sudafricana. A bordo un team di epidemiologi e fisici del ...