Pres. Empoli, Corsi: "Con il Napoli abbiamo avuto fortuna. Parisi? Devo confessare una cosa"

Durante il corso di "Si gonfia la rete", trasmissione di Radio Marte nel corso ha parlato Fabrizio Corsi, Presidente dell'Empoli, riguardo la vittoria di ieri sera del suo Empoli sul campo del Napoli.

Queste le sue parole: "A questo punto possiamo solamente peggiorare, l'abbiamo già sottolineato. L'idea iniziale era di fare un altro tipo di campionato; siamo contenti di come la squadra stia giocando, certo, ma l'esperienza ci dice che la partita più complicata sarà quella di domenica allo stadio Picco di La Spezia, non è un campo facile. Quello può risultare fondamentale. Ringrazio tutti per gli elogi ma siamo preoccupati di perdere qualcosa in mentalità. Ieri abbiamo avuto anche un po' di fortuna, il ...

