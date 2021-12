Minsk minaccia di nuovo i tagli del gas all'Europa. Mercoledì vertice fra Putin e Xi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cresce la tensione sulla crisi ucraina. Oggi si fanno ri - sentire le parole - o meglio le minacce - del presidente bielorusso Lukashenko. 'taglieremo le forniture di gas all'Europa" in caso di nuove ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Cresce la tensione sulla crisi ucraina. Oggi si fanno ri - sentire le parole - o meglio le minacce - del presidente bielorusso Lukashenko. 'eremo le forniture di gas all'" in caso di nuove ...

Rojname_com : La denuncia degli attivisti: 'Minsk minaccia i migranti, 'O partite o andate in Polonia'' - - AnnaCBR600 : RT @direpuntoit: “O partite o ve ne andate in #Polonia”: sarebbe questo l’ultimatum che le autorità della #Bielorussia avrebbero dato a cen… - direpuntoit : “O partite o ve ne andate in #Polonia”: sarebbe questo l’ultimatum che le autorità della #Bielorussia avrebbero dat… - ilmetropolitan : ??? #Migranti. Attivisti: #Minsk li minaccia, “O rimpatri o Polonia” -