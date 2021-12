LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA | la Lazio affronta il Porto | Napoli pesca il Barcellona e l’Atalanta trova l’Olympiakos!

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 13.30 Bellissimo scontro anche tra Lipsia e Real Sociedad, due squadre con elevata capacità di calcio offensivo. 13.27 Lailche l’anno scorso ha eliminato la Juventus in Championsagli ottavi. Atalanta invece cheuna squadra con un calcio pragmatico come i greci dell’Olympiakos. 13.25 Se in Championsera andata bene per le italiane, così non si può dire per l’allo scontro affascinante ma complicato contro unnon perfetto ma temibile. 1° playoff: Siviglia-Dinamo Zagabria 2° ...