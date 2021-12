Keanu Reeves: un fan trailer lo mostra nei panni di Ghost Rider (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un nuovo fan trailer di Ghost Rider mostra Keanu Reeves negli ipotetici panni del supereroe targato Marvel Studios. Grazie a The Matrix Resurrections, Keanu Reeves è sulla cresta dell'onda. Adesso, in rete è diventato virale un nuovo fan trailer che lo mostra nei panni di Ghost Rider, supereroe appartenente al pantheon dei Marvel Studios. In passato, Keanu Reeves ha rivelato che proverebbe enorme piacere a interpretare un personaggio come Ghost Rider e stryderHD lo ha immediatamente accontentato dando vita a un fan trailer caricato su YouTube. Il video utilizza clip ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un nuovo fandinegli ipoteticidel supereroe targato Marvel Studios. Grazie a The Matrix Resurrections,è sulla cresta dell'onda. Adesso, in rete è diventato virale un nuovo fanche loneidi, supereroe appartenente al pantheon dei Marvel Studios. In passato,ha rivelato che proverebbe enorme piacere a interpretare un personaggio comee stryderHD lo ha immediatamente accontentato dando vita a un fancaricato su YouTube. Il video utilizza clip ...

