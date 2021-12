Juventus-Villareal | quando si giocano gli ottavi di Champions League 2022 | programma | orari | tv | date andata e ritorno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E così, dopo un doppio sorteggio che ha scritto una pagina ben poco edificante della storia della UEFA, è stato sancito che sarà ill’avversario dellaneglidi finale della2021-. La squadra spagnola, fresca vincitrice della Coppa UEFA, ospiterà i bianconeri di mister Max Allegri martedì 22 febbraio alle ore 21.00 all’Estadio de la Cerámica della località iberica, mentre ilsi giocherà all’Allianz Stadium di Torino nella serata di mercoledì 16 marzo, sempre alle ore 21.00. Si annuncia un doppio confronto davvero interessante, con due squadre che non hanno iniziato nel migliore dei modi le rispettive stagioni ma che cercheranno l’approdo ai quarti di finale in un duello che sembra prendere il via senza un vero e ...

forumJuventus : Il nuovo avversario per la Juventus è il VILLAREAL #UCLdraw #UCL - pisto_gol : Villareal - Juventus e Inter -Liverpool sono le gare sorteggiate per gli 8ttivi di finale della Uefa ChampionsLeague

TORINO - Dopo i doppi sorteggi di oggi, la Uefa ha ufficializzato nel pomeriggio anche date e orari nel dettaglio degli ottavi di finale della Champions League. Per quanto riguarda la Juventus di Alle ... E così, dopo un doppio sorteggio che ha scritto una pagina ben poco edificante della storia della UEFA, è stato sancito che sarà il Villareal l'avversario della Juventus negli ottavi di finale della C ...