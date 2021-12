Grande Fratello Vip, ''Soleil Sorge? Per brillare deve denigrare gli altri'': l’attacco di Gianmaria Antinolfi (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo scontro con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi si sfoga sul comportamento della gieffina. Leggi su comingsoon (Di martedì 14 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo scontro connella casa delVip,si sfoga sul comportamento della gieffina.

Advertising

whatanightx : Ma poi come puoi essere al grande fratello e lamentarti di chi pettegola e sparla? È il minimo in questo programma ?? #gfvip - gabrielsniceass : se sei vipera e pettegola al grande fratello hai il mio cuore - ohsoslytherin_ : @JuKati non ha nessuno sto cazzo proprio mamma mia che imbarazzo sto grande fratello - Loredan18318646 : RT @noemiarcuri: Grande Fratello Vip 2020/21 best Vipera -> Stefania Orlando #gfvip Grande Fratello Vip 2021/22 best vipera -> Miriana Tre… - noirchocolaat : RT @afterglow933: Minchia, neanche più vipera si può dire, siamo al grande fratello non a cortesie per gli ospiti, non avete mai visto le e… -