GP Abu Dhabi | la Safety Car della discordia

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - consistencyisk_ : RT @SuperSoftMeg: immaginatevi la situazione: ad abu dhabi a fare festa con piloti di f1 e motogp, tutti a ballare e divertirsi, io in un a… - Ilarya94 : RT @Gianludale27: Nei test di fine 2014 ad Abu Dhabi, Honda concluse cinque giri in due giorni di prove. Oggi, sette anni dopo, festeggia u… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Sono in corso una serie di reclami che potrebbero non finire ad, ma avere risvolti anche a Parigi o addirittura in Svizzera. I commissari nell'Emirato si sono assolti da soli, dicendo che è ...Reazioni diverse sulla stampa britannica dopo la vittoria di Max Verstappen al Mondiale di F1, ai danni di Lewis Hamilton dopo un folle ultimo giro ad. Martin Samuel sul Daily Mail scrive di ' titolo RUBATO.. .', utilizzando il maiuscolo come arma grafica per rendere le urla contro quello che per l'editorialista è uno scandalo vero e ...Veloce, aggressivo, arrogante e a volte scorretto. Caratteristiche che, unite ad un talento straordinario, sono il ritratto di un campione polarizzante e senza compromessi, arrivato ...Si è chiuso il Campionato del Mondo più emozionante della storia. Dai protagonisti non si poteva sperare di più. Un duello di uomini immensi, fuoriclasse che non nascono ...