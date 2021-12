Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala in maniera pesante rischiando di scendere sotto il 14%. Crescono bene tutti i partiti della coalizione di centrodestra. L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 13 dicembre Pd - 22,1 (+0,6% rispetto al 6 dicembre) FdI - 20,2% (+0,4%) Lega - 19% (+0,5%) M5S - 14,3% (-0,8%) FI - 7,7% (+0,4%) Azione - 3,8% (-0,2%) Italia Viva - 2,1% (-0,4%) Demopolis per Otto e ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come ledidegli italiani siano molto cambiate neglimesi. Merito anche del risultato della elezioni amministrative di ottobre che hanno premiato il Pd e che continuano a spingere sempre più in alto il partito di Enrico Letta. Voti presi però all'elettorato del Movimento 5 Stelle, che cala in maniera pesante rischiando di scendere sotto il 14%. Crescono bene tutti i partiti della coalizione di centrodestra. L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 13 dicembre Pd - 22,1 (+0,6% rispetto al 6 dicembre) FdI - 20,2% (+0,4%) Lega - 19% (+0,5%) M5S - 14,3% (-0,8%) FI - 7,7% (+0,4%) Azione - 3,8% (-0,2%) Italia Viva - 2,1% (-0,4%) Demopolis per Otto e ...

Advertising

marattin : Qui potete scaricare in formato Excel tutti gli ultimi dati disponibili (2019) su Irpef: chi la paga, su chi grava… - chetempochefa : 'Sarà un bellissimo Natale' 'Si, assolutamente. Dopo due anni passati in carcere. Non so, ho come la sensazione di… - GianniGirotto : ANCORA SILENZIO DALLA #Rai, MENTRE GLI ALTRI MEDIA SPIEGANO AGLI ITALIANI COME FAR DIMINUIRE LE #bollette E fanno… - ItaliaViva : RT @marattin: Qui potete scaricare in formato Excel tutti gli ultimi dati disponibili (2019) su Irpef: chi la paga, su chi grava il maggior… - BalocchiManuel : @FrancescaLupo15 La Valsoia mi pare stia a metà strada ...il suo ultimo burger è innegabilmente carnico, ma non mar… -